In Großvargula im Unstrut-Hainich-Kreis hat seit Montag ein neuer 24-Stunden-Laden geöffnet. Wie am Eröffnungstag bekannt wurde, investierte die Gemeinde in den halb fertigen Rohbau noch einmal 86.000 Euro und stellte den Laden eigenständig fertig. Danach fand sie mit dem fränkischen Unternehmen "Igros" ein Lebensmittelgroßhändler, der Kühlschränke und Regale einbaute.