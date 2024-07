Mehr Geld in Form von Sonderzuschlägen hilft offenbar kaum gegen den Lehrermangel in vielen Thüringer Regionen. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Franziska Baum hervor.

Der Freistaat zahlt Lehrerinnen und Lehrern unter bestimmten Bedingungen seit 2022 zusätzliches Geld, wenn sie beispielsweise in Regionen unterrichten, in denen besonders viele Pädagogen fehlen. Das gilt für Lehrer an Schulen, an denen der Bedarf besonders hoch ist - oder die Fächer unterrichten, für die es in besonderer Weise an Lehrkräften mangelt.