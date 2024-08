Das Schuljahresende hierzulande ist jeweils der Startschuss für die Sammelaktion, die noch bis Ende September läuft. In dieser Zeit können ausgediente Schulranzen in mehreren Sammelstellen abgegeben werden.

Sehr dankbar ist Christian Paar den Mitarbeitern in der Ernst-Abbe Bücherei oder im Radsportladen "Zum Guten Ritzel" in Jena, die seit Jahren die Spenden entgegennehmen. Auch in seinem Wohnhaus in Stadtroda, am Homberger Ring 33, können die Schulranzen abgegeben werden. Sie sollten gefüllt sein mit Malblock, Schreibblöcken, Schreib- und Matheheften in A4 und einer Federmappe mit Stiften, Radiergummi, Spitzer und Lineal.