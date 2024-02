Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ernährung Günstigstes Schulessen Thüringens: Eichsfeld gibt mehr als eine Million Euro dazu

04. Februar 2024, 16:44 Uhr

Mit 2,50 Euro pro Portion ist in keiner Thüringer Region das Schulessen so günstig wie im Eichsfeld. Der Landkreis subventioniert die Speisen und will damit erreichen, dass sich jedes Kind eine Mahlzeit leisten kann.