"Es ist an der Zeit, dass in Erfurt was geschieht, dass gebaut wird und dass der Schulnetzplan von 2019 Umsetzung findet. Und das ist an die Stadt gerichtet, an die Verwaltung und an den Stadtrat", so Schulamtsleiter Ralph Leipold. Wie viele Klassenräume nach der aktuellen Vermessung zu klein sind, ist derzeit noch unklar. Auch, wie es dann weitergeht und vor allem, wo die Kinder hingehen sollen, bei denen die Klassenräume zu voll sind. Da habe man noch keinen Plan, so ein Sprecher der Stadt Erfurt.