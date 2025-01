Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Ausbau erneuerbarer Energien Windradbau-Flaute, aber 100.000. Solaranlage in Thüringen

21. Januar 2025, 05:03 Uhr

Beim Ausbau der Windenergie weht in Thüringen nur ein laues Lüftchen. Dabei sollen bis 2036 zwei Prozent der Fläche in Deutschland für die Windenergie genutzt werden, auch im Freistaat. Der neue Umweltminister findet solche Flächenvorgaben "schwierig". Er will lieber Windräder ortsnah bauen lassen, wo auch der Energiebedarf ist. Sonniger sieht es bei der Solarstromgewinnung aus. Thüringen hat zudem einige Vorteile bei der Energiespeicherung zu bieten.