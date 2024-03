Wichtige Kreuzung in Erfurt gesperrt

Die Alfred-Hess-Straße in Erfurt wird in der Kreuzung Steigerstraße ab Montag für vorerst zwei Wochen voll gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten. Ein bisher nur provisorisch behobener Rohrschaden am Wasserversorgungsnetz soll repariert werden. Baubeginn ist Montag, der 25. März. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

B89 in Hildburghausen dicht - auch Nahverkehr betroffen

Die Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen wird zwischen Schleusinger Straße und Dr.-Wilhelm-Külz-Straße voll gesperrt. Es werden neue Kabel verlegt. Die Arbeiten dauern von Montag, 25. März, bis voraussichtlich 5. April. Bildrechte: picture alliance / dpa | Tim Brakemeier

Eine Umleitung für Lkw führt weiträumig über Schleusingen - Zollbrück - Kloster Veßra - Siegritz - Ebenhards - Hildburghausen und umgekehrt. Für Pkw sind, je nach Fahrtrichtung, verschiedene Umleitungen ausgeschildert.

Einige Haltestellen des ÖPNV können während der Bauarbeiten nicht bedient werden. In Richtung Busbahnhof ändert sich die Streckenführung, stadtauswärts verkehren alle Linien auf den regulären Linien.

Vollsperrung der B90 bei Neumühle

An der B90 zwischen Neumühle und dem Abzweig Weitisberga im Saale-Orla-Kreis wird laut Landesamt bei einer Vollsperrung voraussichtlich bis zum Dezember 2024 die Böschung mit einer Stützwand gesichert und ein Durchlass geschaffen. Die Umleitung läuft über Wurzbach und Lehesten. Die Kosten werden vom Thüringer Landesamt für Verkehr auf über zwei Millionen Euro beziffert.

B281/B85 in Saalfeld bis Marktkauf gesperrt

Noch bis wohl Anfang November 2024 sind die Bauarbeiten auf der B281/B85 in Saalfeld geplant. Auf fünf Kilometer Länge wird bis zur Anbindung in Richtung Marktkauf die Deckschicht erneuert. Die Vollsperrung erfolgt in Teilabschnitten. Die Umleitungen verlaufen innerorts. Zwei Millionen Euro soll das Vorhaben insgesamt kosten.

Straße des Friedens in Gera teilweise gesperrt

Vom 25. März bis längstens zum 7. April 2024 wird die Straße des Friedens als einer der wichtigsten Hauptstraßen in Gera zwischen Kopernikusstraße und Prof.-Simmel-Straße nach Angaben der Stadt als Einbahnstraße eingerichtet. Grund seien neu zu verlegende Stromkabel der Geraer Energieversorgung. Die Umleitung erfolgt stadteinwärts über die Prof.-Simmel-Straße, Karl-Marx-Allee und Kopernikusstraße, wobei der Verkehr an der Kreuzung Straße des Friedens / Prof.-Simmel-Straße / Max-Planck-Straße per Ampel gesteuert wird.

Auch die Buslinien 10, 11 und 17 werden ihren Fahrweg anpassen: Diese verkehren nach der Haltestelle Dahliengarten/Tierpark über die Prof.-Simmel-Straße, Karl-Marx-Alle und Kopernikusstraße zur Haltestelle An der Spielwiese. Die Abfahrtszeiten bleiben unverändert, es kann zu geringfügigen Fahrplanabweichungen kommen. Die Fahrten stadtauswärts verkehren unverändert.

Kreisverkehr bei Lederhose wochenlang gesperrt

Wegen der Erneuerung der Deckschicht des Kreisverkehrs bei Lederhose inklusive der Straße zur A9 wird im Kreis Greiz der Bereich der B175 von April bis Juni 2024 gesperrt. Kosten von 800.000 Euro sind hier veranschlagt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

B180 in Rositz voll gesperrt - Fahrbahndecke wird saniert

Wie die Straßenverkehrsbehörde des Altenburger Landes mitteilt, ist ab Montag, 25. März, die Bundesstraße 180 in Rositz voll gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten.

Die Sperrung reicht vom Abzweig Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Abzweig Zechauer Straße/Schulstraße und dauert voraussichtlich bis zum 6. April. In dieser Zeit wird die Fahrbahndecke saniert. Die Umleitung führt über Meuselwitz, Wintersdorf, Gerstenberg und die Ortsumfahrung Altenburg. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

B180 zwischen Nobitz und Ehrenhain

Wegen des Ausbaus der Bundesstraße 180 ist die Waldenburger Straße im Nobitzer Ortsteil Ehrenhain im Altenburger Land bis zum 1. Mai gesperrt. Von Abzweig Nirkendorfer Weg bis Abzweig Karl-Marx-Straße. Die Umleitung führt über die B180 - Klausa - Nobitz - B7 - B93 - Lehndorf - Zehma - Mockzig. Die Bauarbeiten sind bis Oktober geplant und sollen 1,2 Millionen Euro kosten.

B281 von Reichmannsdorf bis Hoheneiche

Der Um- und Ausbau der 3,8 Kilometer langen Strecke der B281 von Reichmannsdorf bis Ortseingang Hoheneiche im Kreis Saalfeld-Rudolstadt soll am 2. Mai starten und bis Mitte Dezember andauern. Die Umleitung soll voraussichtlich über Schmiedefeld, Probstzella und Saalfeld/Arnsgereuth verlaufen. Für den Bau sind 3,8 Millionen Euro veranschlagt.

B4 bei Nordhausen für zwei Jahre immer wieder dicht