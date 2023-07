Bei einem Verkehrsunfall am Bergsee Ratscher bei Schleusingen im Kreis Hildburghausen ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort kam der Fahrer eines Kleintransporters in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto fuhr in den Straßengraben und wälzte mehrere Büsche und kleinere Bäume nieder.