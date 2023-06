Patrick Hammerschmidt ist wie sein Konkurrent Florian Kirner parteilos. Hammerschmidt wird von der Stadtratsfraktion Pro HBN unterstützt. Die war entstanden, weil die CDU-Stadtratsfraktion im Stadtrat im Streit zerbrach. Die Christdemokraten werden in Hildburghausen nur noch von Kristin Obst vertreten. Sie war im Bürgermeisterwahlkampf auch angetreten und kam auf neun Prozent der Stimmen. Pro HBN gilt als das konservative Lager.

Inzwischen wird aber deutlich, das Patrick Hammerschmidt auch von Rechtsaußen, etwa von der AfD und vom rechtsradikalen Bündnis Zukunft Hildburghausen, unterstützt wird. In öffentlichen Netzwerken rief Neonazi Tommy Frenck offen dazu auf, Patrick Hammerschmidt zu wählen. Er sei der einzige nicht linke Kandidat, alle anderen seien unwählbar.

Die AfD und das Bündnis Zukunft Hildburghausen hatten keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Hammerschmidt möchte sich in keine Schublade stecken lassen. "Ich bin angetreten als Einzelkandidat für die Hildburghäuserinnen und Hildburghäuser. Ich bin neutral, weder rechts noch links. Auch nicht grün oder farblos. Ich bin Patrick Hammerschmidt".

Es gehe darum, das Beste für die Stadt herauszuholen. Ansonsten zeigt sich Hammerschmidt sehr zuversichtlich: "Ich werde jetzt in den zwei Wochen bis zur Stichwahl an meiner Art auch nichts mehr ändern." Hammerschmidt tritt eher ruhig und zurückhaltend auf.

Ganz anders sein Konkurrent Florian Kirner. Er weiß sich in Szene zu setzen und fährt nach wie vor mit einem ausrangierten Krankenwagen und überlebensgroßen Wahlplakaten durch die Stadt. Sogar seine Handynummer hat er auf die Flyer gedruckt, die er den Passanten in die Hände drückt. "Mich kann jeder anrufen. Ich finde, das gehört sich so, wenn man Bürgermeister werden möchte."