Die für das Wochenende geplante Veranstaltung "Hibu leuchtet" in Hildburghausen hat kontroverse Diskussionen im Internet ausgelöst. "Ich wurde angeschrieben und dazu aufgefordert, das Fest abzusagen", erzählt Danny Brohm. Der Veranstalter organisiert "Hibu leuchtet" im Auftrag der Stadt. Das Konzept wurde vor drei Jahren zur Coronazeit ins Leben gerufen. Es sei darum gegangen, etwas für die gebeutelten Gastronomen und Einzelhändler zu tun. Die Besucher seien begeistert gewesen: "Viele haben dadurch gemerkt, wie schön unsere Stadt eigentlich ist", so Brohm. In diesem Jahr waren die Reaktionen im Vorfeld dagegen gemischt.

Die Kritik im Netz rührt zum einen daher, dass in der Nacht zum Samstag gleichzeitig die Aktion "Earth Night" stattfindet. Die Initiatoren von "Paten der Nacht" werben dafür, am Freitag, den 23. September, spätestens ab 22 Uhr eine Nacht lang alle künstlichen Lichter auszuschalten. Auf diese Weise soll ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung gesetzt werden, weil das viele Kunstlicht nachweislich Umwelt, Mensch und Natur schade. Laut den "Paten der Nacht" gibt es in Deutschland knapp 90 Städte und Gemeinden, die an der "Earth Night" teilnehmen. Darunter Städte wie Kaiserslautern, Stuttgart oder Regensburg. In Thüringen beteiligt sich bisher nur die Stadt Altenburg daran.