Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Preisgekröntes Projekt Zusammenhalt lernen: Grundschüler aus Südthüringen betreiben Kiosk

Hauptinhalt

22. November 2024, 19:00 Uhr

Mit neun oder zehn Jahren schon Buchhalter oder Produktionsleiterin sein - das klingt kurios, ist an der Grundschule in Bedheim im Landkreis Hildburghausen aber möglich. Dort haben Kinder der vierten Klasse eine Schülerfirma gegründet und betreiben einen Schulkiosk. Das Projekt wurde am Freitag in Berlin mit dem Förderpreis der Stiftung Bildung ausgezeichnet.