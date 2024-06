Die Menschen würden Entscheidungen und getroffene Gesetze nicht mehr nachvollziehen können. Am Ende würde es auf die Kommune und die Kommunalpolitik zurückfallen. "Da differenziert niemand mehr. Erklär mal den Leuten, wieso du nichts damit zu tun hast. Da müssen wir mehr aufpassen. Alle, die gewillt sind, nicht nur über die Demokratie zu reden, sondern auch darüber nachzudenken, warum das so ist", zieht Müller als Fazit.

Ich bin froh und dankbar darüber, dass ein demokratischer Kandidat von der Mehrheit der Menschen in unserer Region gewählt worden ist. Pfarrer Andreas Wucher

Auch wenn Sven Gregor nach seinem Sieg erleichtert sei, mache ihn das Ergebnis doch nachdenklich, so der 48-Jährige. "Ich werde das für mich erstmal nicht abhacken und werde auch mit anderen demokratischen Parteien darüber reden, wie wir damit umgehen und zukünftig ganz einfach auch Wege finden, um dem rechten Lager Wählerinnen und Wähler abzunehmen", kündigt der langjährige Eisfelder Bürgermeister an.

"Herz statt Hetze"

"Herz statt Hetze" prangt an drei Seiten auf dem Turm der Christuskirche unweit des Marktplatzes in Hildburghausen. Kurz vor der Stichwahl hatte sich die Kirchengemeinde für dieses klare Statement entschlossen und die Banner aufgehängt. "Ich bin froh und dankbar darüber, dass ein demokratischer Kandidat von der Mehrheit der Menschen in unserer Region gewählt worden ist", sagt Pfarrer Andreas Wucher am Tag nach der Wahl.

Gleichzeitig sei er zutiefst erschüttert darüber, dass sich so viele für einen nicht-demokratischen Kandidaten und bekennenden Neonazi entschieden hätten. War es aus Protest und Unzufriedenheit? - Die Situation überfordert. "Ich bin an der Stelle auch ein bisschen ratlos, wie man mit diesem Ergebnis umgehen soll", so Wucher.

Der neue Landrat habe Gespräche angekündigt, die Kirchengemeinde als Teil der Zivilgesellschaft wolle an diesen Prozessen teilnehmen und sich dabei verstärkt einbringen. Wichtig sei, den Ursachen auf den Grund zu gehen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und in den Dialog zu treten: "Das wird nach wie vor schwierig. Ich weiß auch, dass manche Menschen nicht mehr erreichbar sind."

Dass ein demokratischer Kandidat die Wahl gewonnen hat, beruhigt auch das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra, wie Sprecher Thomas Jakob mitteilt. Dennoch sei der Stimmzuwachs von Frenck kein gutes Zeichen für die Region und müsse alarmieren.

Er habe es geschafft, das Wählerspektrum der AfD anzusprechen. Das zeige auch das Ergebnis der Europawahl. Warum sich die Wählerinnen und Wähler dafür entschieden haben, sollte noch mal in Ruhe ausgewertet werden. Es müsse jedoch deutlich ausgesprochen werden, dass die wachsenden rechtsextremen Einstellungen im Kreis das Hauptproblem seien.