In Stufe vier werden dann Aktivkohlefilter und Ozonierung dafür sorgen, dass nicht nur chemische Stoffe, sondern zum Beispiel auch Hormone (Stichwort: Pille) aus dem Wasser entfernt werden, das dann wirklich bedenkenlos zurück in den natürlichen Wasserkreislauf gegeben werden kann. Denn eines darf man nicht vergessen: Am Ende fließt alles, was an Wasser am Ende aus der Klärung rauskommt, in Bäche und Flüsse, in denen Menschen endlich vielerorts wieder bedenkenlos baden und angeln können. Und es gelangt über die Flüsse auch ins Grundwasser, das als Trinkwasser wieder nach oben geholt wird.