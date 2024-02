Eine seit über sieben Monate in Thüringen freilaufende Hündin ist am Mittwoch in Simmershausen (Landkreis Hildburghausen) eingefangen worden. Wie Hundetrainerin Katja Culbertson MDR Thüringen sagte, lief das Tier am frühen Mittwochmorgen in die Futterfalle. Damit ist ein lange und kilometerreiche Odyssee der Maremmano-Mix-Hündin zu Ende.

Laut Culbertson hatten Tierschützer das Tier im Juli 2023 von Sardinien nach Deutschland geholt. Im neuen Zuhause bei Fulda war die Hündin mit Namen Rosalba jedoch schon in der ersten Nacht ausgebrochen. Die auf entlaufene Hunde spezialisierte Expertin nahm mit ihren Suchhunden die Spur auf. Sie führte zuerst von Fulda nach Heringen (Hessen). Im August wurde Hündin "Rosalba" in Dorndorf (Wartburgkreis) gesehen. Im Oktober gab es Sichtungen in Unterkatz und Hermannsfeld (beide Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Mitte Dezember kam Rosalba in Simmershausen (Landkreis Hildburghausen) an.

Mehrere gescheiterte Versuche, Hündin einzufangen

Dort wurde versucht, die Hündin mit Futterstellen und einer Futterfalle sesshaft werden zu lassen. Doch die Hundedame lief über den Rennsteig nach Waltershausen im Kreis Gotha. Ende Januar dieses Jahres wurde das Tier auch in weiteren Orten des Landkreises gesehen: Friedrichroda, Schönau vor dem Walde und Luisenthal. In Luisenthal versuchte Katja Culbertson "Rosalba" erneut, mit einer Futterfalle zu fangen. Was wieder scheiterte. Die Hündin lief zurück nach Simmershausen und damit erneut über den Kamm des Thüringer Waldes - an ihre alte Futterstelle.

Bildrechte: MDR/Katja Culbertson

Tier stinkt und ist dreckig - aber wohlgenährt