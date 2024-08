Die Rettungsaktion für die Kirchenorgel in Streufdorf (Kreis Hildburghausen) ist erfolgreich gewesen. Wie Detlev Schmidt von der Streufdorfer Kirchgemeinde MDR THÜRINGEN sagte, sind in den letzten vier Wochen rund 20.000 Euro zusammengekommen. Neben einer Straßensammlung hat die Gemeinde unter anderem ein Benefizkonzert organisiert. Auch selbstgestrickte Socken werden für die Orgel verkauft. Ende des Monats wird zudem das Backhaus angeschürt und Brot verkauft. Sämtliche Erlöse gehen in die Orgel.

