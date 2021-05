In Thüringen hat es erneut in einer von Rechtsextremisten genutzten Immobilie gebrannt. Nach Angaben eines MDR-Reporters ist diesmal in Kloster Veßra im Landkreis Hildburghausen die Gaststätte des Rechtsextremisten Tommy Frenck betroffen. In einem benachbarten Imbiss neben dem Gasthaus, der einen anderen Betreiber hat, soll es drei Explosionen gegeben haben. Ein weiterer Brandsatz soll sich im Keller der Gaststätte Frencks befunden haben.

Der Brand der Gaststätte ist der dritte in einer Immobilie von Rechtsextremen in Thüringen binnen weniger Wochen. Im April hatte das frühere Rittergut in Guthmannshausen im Kreis Sömmerda und in einer ehemaligen Ausflugsgaststätte in Sonneberg gebrannt.