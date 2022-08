In Gehren im Ilm-Kreis hat eine berauschte 27-Jährige mit ihrem Auto einen Unfall verursacht und anschließend bei der Festnahme einen Polizisten verletzt. Nach Polizeiangaben war die Frau am Freitagabend vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Es war demnach bereits das zweite Mal, dass sie an dem Tag kontrolliert wurde. Bei einer ersten Kontrolle habe die Frau bereits keinen Führerschein vorweisen können, weshalb ihr die Weiterfahrt untersagt wurde.



Nichtsdestoweniger setzte sie sich am Abend erneut hinters Steuer und fuhr durch Gehren. Als Polizeibeamte sie entdeckten und stoppen wollten, gab sie Gas und flüchtete. Dabei fuhr sie gegen eine Hecke, ein Verkehrszeichen, eine Laterne und ein Gebäude. Der Schaden, den sie dadurch verursachte, beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 50.000 Euro.