Bei einem Unfall mit einem Lkw ist am Montag in Fambach (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ein 62-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kollidierte er mit einem Laster, der gerade rückwärts von einem Grundstück an der Ölmühle fuhr. Über das Heck des Lkw hinaus war laut Polizei ein Container-Haken ausgefahren. Bei dem Zusammenprall wurde das Dach des Wagens abgedeckt.