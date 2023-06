Nach mehreren Gewalttaten junger Männer in Ilmenau sitzen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, wurden zwei von ihnen (19 und 22 Jahre) bereits am Donnerstag festgenommen.

Die Männer werden verächtigt, mehrere Gewalttaten verübt zu haben. Bildrechte: dpa