Kriminalität Polizei ermittelt in Ilmenau gegen mutmaßliche Schlägerbande

Hauptinhalt

Bei einer Schlägerei am Pfingstmontag in Ilmenau wurden drei Personen leicht verletzt, drei mutmaßliche Täter wurden vorübergehend festgenommen. Die Verdächtigen sind wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen dauern an.