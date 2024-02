Zwischendurch wirkte es in der Verhandlung so, als müsste der Richter in einer zerbrochenen Ehe vermitteln. An die 14 Jahre haben Wirt und Gemeinde zusammengearbeitet. Gekriselt hat es in der Beziehung aber offenbar schon länger. Am Donnerstag ging der monatelange Streit um die Pacht des "Bergstübchens" auf der Hohen Geba schließlich mit einer Einigung vor dem Meininger Amtsgericht zu Ende.