In der Gemeinde Rhönblick, unweit von Meiningen, passiert gerade etwas, das auf den ersten Blick etwas skurril wirkt. Die Gemeinde hat einen Pachtvertrag gekündigt, aber der Pächter weigert sich zu gehen. Schauplatz ist nicht irgendeine Immobilie, sondern das "Bergstübchen", die Gaststätte auf der Hohen Geba.

Letztere ist nicht nur der Hausberg der Gemeinde, sondern auch die größte Erhebung in der Vorderrhön. Zurecht sind die Rhönblicker stolz auf den 751 Meter großen Berg, dessen Plateau einen beeindruckenden Rundblick ermöglicht und als einer der am wenigsten von Licht verschmutzten Orten in der Rhön gilt.