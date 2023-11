Der Wasunger Ortsteil Unterkatz (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist ohne Bürgermeister. Wie das Freie Wort am Dienstag berichtet, hat Ortsteilbürgermeister Daniel Dietsch (Parteilos) sein Ehrenamt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er habe Wasungens Bürgermeister Thomas Kästner, der zugleich ehrenamtlicher Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wasungen ist, per Brief informiert.