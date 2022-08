Nach dem Angriff auf einen Journalisten in Bad Lobenstein hat der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), den Rücktritt von Bad Lobensteins Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) gefordert. Zugleich kündigte Fügmann juristische Konsequenzen an, wie er am Sonntag in den sozialen Medien mitteilte. Das Verhalten von Weigelt sei durch nichts zu rechtfertigen, so Fügmann.

Landrat Thomas Fügmann (CDU) kündigte am Sonntag auch juristische Konsequenzen gegen Weigelt an. Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt