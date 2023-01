Auf der Baustelle der Dampflokerlebnis-Welt in Meiningen geht es voran. Öffnen wird sie voraussichtlich jedoch erst Anfang 2024. Wie Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder MDR THÜRINGEN sagte, ist der Rohbau fast fertig. Als nächstes soll eine restaurierte Dampflok in den Ausstellungsraum gehoben werden.

An der Ausstellung selbst soll nicht gespart werden. Attraktion wird die knapp 40 Tonnen schwere Preußische Lok T13, die in den vergangenen Monaten aufwendig restauriert und aufgeschnitten wurde. Dadurch könne man sehen, welche physikalischen Vorgänge die Lok wortwörtlich in Bewegung setzen.