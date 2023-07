Nach dem Studium wollte er nicht direkt zurück nach Mexiko, sondern noch Arbeitserfahrungen in Deutschland sammeln . Nach zahlreichen Bewerbungen kam die erste Zusage ausgerechnet aus Schmalkalden. Heute hat Marco Antonio ein Haus im benachbarten Floh-Seligenthal und arbeitet für einen Werkzeughersteller. In seiner Freizeit engagiert er sich im Fußballverein in Floh-Seligenthal. Der 39-Jährige trainiert unter anderem die Jugendmannschaft.

Und es war auch der Fußball, der Marco Antonios Beziehung zu seiner neuen Heimat von Beginn an geprägt hat. Bei seiner Ankunft in Schmalkalden im Jahr 2006 fand in Deutschland gerade die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Der Fußball-verrückte Marco Antonio erlebte maximale Fußball-Begeisterung, die ihm das bis dahin fremde Land sofort nah brachte. Noch heute lassen ihn die Erinnerungen an diese Zeit strahlen.