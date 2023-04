Stadt Meiningen hatte sich eingeschaltet

Dass in das denkmalgeschützte Gebäude gegenüber vom Englischen Garten bald wieder Leben einzieht, ist vor allem der Unnachgiebigkeit der Stadt zu verdanken. Nach wiederholtem Drängen hat sich der Eigentümer auf das Pacht-Modell eingelassen. Denn verkaufen will der Geschäftsmann aus Bad Salzungen das Hotel nicht.

Für die Stadt war die lange Schließzeit weit mehr als nur ein Ärgernis. Denn der "Sächsische Hof" gilt nicht nur sprichwörtlich als "erstes Haus" am Platz, es ist das erste Haus zumindest in der Fußgängerzone. Und wenn das Gebäude, noch dazu ein so imposantes, mit von Türmchen flankierten Spitzdach, am Eingang der Altstadt dunkel und geschlossen bleibt, macht das nicht nur keinen guten Eindruck auf Besucher. Für Reisegruppen fehlten auch immer wieder Übernachtungsmöglichkeiten. Insgesamt verfügt der "Sächsische Hof" mehr als 40 Zimmer mit knapp 60 Betten. Auch vom Park aus sieht das Hotel mit seinen mehr als 40 Zimmern imposant aus. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Neue Geschäftsführerin ist Meiningerin

Der neue Pachtvertrag läuft offiziell über die Stadt, die die Konditionen aber, ohne selbst Gewinn zu machen, an die neue Geschäftsführerin weitergibt. Kerstin Kellermann hat sich gegen einen weiteren Bewerber durchgesetzt, wie es hieß. Die gelernte Hotelfachfrau hat viele Jahre Arbeitserfahrung in der Gastronomie und Hotellerie, auch im Führungsbereich.

So hat Kerstin Kellermann bis 2019 das "Henneberger Haus" in Meiningen, eine Gaststätte mit Pension, mit geleitet. Sich als Geschäftsführerin für den "Sächsischen Hof" zu bewerben, war für sie auch eine emotionale Angelegenheit. Ihr sei es wichtig, dass das Haus von jemandem geführt wird, der Kondition hat und es ernst meint. Mit ihr gäbe es in jedem Fall Kontinuität: "Ich bin Meiningerin und bleibe es auch." Kerstin Kellermann hat das Haus übernommen. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Zudem reize sie das Haus an sich. In seiner 200-jährigen Geschichte hat der "Sächsische Hof" schon viele prominente Gäste beherbergt, darunter Richard Wagner, Johannes Brahms, Helmut Kohl, Klaus Maria Brandauer und Victor von Bülow, besser bekannt als Loriot.

Herausforderung: Personal finden

Der Eigentümer hatte zuvor Teile des Hauses renoviert, darunter einen Bankett-Saal, der an Tagungsgäste vermietet werden kann. Das Gebäude ist damit insgesamt in einem guten Zustand. Für die neue Betreiberin Kerstin Kellermann stand jedoch eine aufwendige Grundreinigung an: "Die Staubschicht, die sich in den vergangenen Monaten abgesetzt hat, war sehr dick". Der Eigentümer hatte Teile des Gebäudes bereits renovieren lassen. Das Restaurant "Alte Posthalterei" ist unter anderem für Hochzeiten geeignet. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler