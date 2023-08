Schmalkalden-Meiningen Kupfer-Suche in Südthüringen: Erste Bohrkerne werden analysiert

Auf der Suche nach Kupfererz in Südthüringen werden nun die Bohrkerne untersucht. Dafür wurde extra ein Lager in Suhl eingerichtet. Bisher wurden zwei Bohrungen im Kreis Schmalkalden-Meiningen abgeschlossen. Dabei gab es erste Anzeichen für Kupfereinschlüsse. Ob sich der Abbau lohnen könnte, müssen nun Laboruntersuchungen in Irland zeigen. Ein künftiger Bergbau in Südthüringen ist damit weiter möglich.