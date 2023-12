Die 27 Thüringer Bergwachten sorgen im Thüringer Wald, im Südharz sowie in der Vorderen Rhön für die Sicherheit von Waldarbeitern, Wanderern und Freizeitsportlern. Ausschließlich ehrenamtlich leisten die Bergretter unter anderem Rettungseinsätze in unwegsamem und felsigem Gelände.

In diesem Jahr hatten die Retter von April bis November 322 Einsätze. Immer häufiger wird die Bergwacht im Sommer gebraucht. So gab es 2023 100 Fahrradunfälle, vor allem in den Bikeparks in Oberhof und Steinach. Aber auch bei schweren Kletterunfällen wie in diesem Jahr in Blechhammer und im Steinbruch Manebach helfen die Bergwachten.