Zahlreiche Helfer haben am Samstag in Lauscha im Kreis Sonneberg völlig umsonst mehrere Stunden nach einem Vermissten gesucht. Laut Polizei hatte die Lebensgefährtin eines 39-Jährigen am frühen Morgen Alarm geschlagen, dass ihr Freund das Haus mit einem Auto verlassen habe. Aufgrund der Hinweise konnten die Beamten eine Gefahr für Leib und Leben nicht ausschließen. An der anschließenden Großfahndung beteiligten sich neben den Polizisten auch 50 Mitglieder von Feuerwehr, Bergwacht und Technischem Hilfswerk.