Nach dem tödlichen Unfall auf der Oberhofer Rennrodelbahn am Donnerstagabend sind weitere Details bekannt geworden. So fuhr der Gästebob, der im Auslaufbereich auf die sogenannten "Ice Tubes" prallte, bei Grün. Das beweisen Videoaufnahmen, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte.

Wieso der Bob und die Reifen zeitgleich in der Oberhofer Bobbahn waren, wird weiterhin untersucht.

Die Tubes - zwei aneinander gekoppelte Reifen - befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls im Auslaufbereich des Eiskanals, waren aber noch nicht zum Stehen gekommen. Sie waren zuvor an einem anderen Startpunkt weiter unten in die Bahn gekommen. Das dortige Startsignal müsste im Normalfall auf Rot gestanden haben. Ob das so war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.