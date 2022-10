Zuletzt hatte das Kühlsystem der Bahn einen Drucktest nicht bestanden. Weil in den Leitungen im Winter giftiges Ammoniak fließt, sind Lecks gefährlich. Auch mit Blick auf die Umwelt und den Naturschutz waren deswegen in den vergangenen Wochen Nacharbeiten an der Betonrinne erforderlich. Der Beton musste auf rund 40 Metern aufgestemmt werden, um an das Leitungssystem zu kommen.