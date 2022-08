Das Technologie- und Gründerzentrum in Schmalkalden und Dermbach (Wartburgkreis) steht vor einem Neuanfang. Gründe sind eine wirtschaftliche Schieflage, hoher Investitionsstau und weniger Nachfrage von Gründern. Der Sprecher des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, der Hauptgesellschafter ist, sagte MDR THÜRINGEN, klares Ziel sei es jedoch, "auch künftig sehr gute Möglichkeiten zu bieten, damit Gründer in der Region durchstarten können". Nach Angaben der kommunalen Gesellschafter soll an den Gebäuden ein Investitionsstau abgebaut und gleichzeitig die Ertragslage des Gründerzentrums verbessert werden.