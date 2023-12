Einige Bahnen wie die Rodelbahn am Berghotel in Tambach-Dietharz oder der Rodelhang nahe des Parkplatzes Schmücke in Gehlberg sind noch nicht präpariert. Mit dem Schlitten kann dagegen auf den Rodelhängen am Schneekopfturm sowie am alten Wasserwerk bei Gehlberg nahe Suhl gefahren werden. Ebenfalls startklar sind die 1.000 Meter lange Rodelstrecke am Adler in Goldlauter-Heidersbach und die 300 Meter lange Rodelbahn am Kurpark in Schmiedefeld am Rennsteig. Gerodelt werden kann zudem in der Skiarena Silbersattel (10 bis 16 Uhr am Wochenende), in der Winterwelt Schmiedefeld (10 bis 16 Uhr am Wochenende) und an der Golfwiese in Oberhof (10 bis 17 Uhr). Dort öffnet auch die Snowtubing-Anlage. Der kleine Lift nebenan bleibt aber geschlossen. Betreiber Hubertus Schmiechen sagte, er schaffe das aus Altersgründen nicht mehr und suche einen Nachfolger für das gesamte Angebot.