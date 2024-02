Die Feuerwehr in Zella-Mehlis hat am Freitagabend spontan einer Schülergruppe aus Schleswig-Holstein Obdach nach einer Panne geboten. Die 50 Schüler und Betreuer waren nach Skiferien in Südtirol mit einem Reisebus auf der Rückreise in die Nähe von Kiel. Bei Oberhof konnte der Bus nicht mehr weiterfahren.

Bildrechte: MDR/Steffen Ittig