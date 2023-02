Lange Nacht für die Helfer in Brotterode

Eine ganz zentrale Rolle dabei hat Dietmar Aschenbach. Der 72-Jährige ist über seine Auszeichnung zunächst sprachlos. Dann sagt er, dass er die Ehre gern für den ganzen Verein annimmt. Dort sei er seit einigen Jahren auch nur noch "ein kleines Licht". Aber: "Viele kleine Lichter ergeben einen großen Strahl. Und das macht unsere Gemeinschaft hier in Brotterode aus."

Für die Helfer deutet sich eine lange Nacht an. Nicht etwa zum Feiern... Erst frühlingshafte Temperaturen, dann Neuschnee in letzter Minute – schlechter könnten die Bedingungen zum Präparieren der Schanze nicht sein. Dietmar Aschenbach lässt sein Handy eingeschaltet, auf Abruf. Um die Inselbergschanze so schön zu präparieren, brauchen die vielen Helfer viel Kraft und viele Stunden. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Ein Leben fürs Skispringen

Beim Namen Aschenbach fällt vielen zunächst Hans-Georg ein. Der Weltmeister und Olympiasieger ist der jüngere Bruder von Dietmar Aschenbach. Unser "Thüringer des Monats" hat mit neun Jahren selbst mit dem Skispringen begonnen und es auch ohne Sportgymnasium ins Nationalteam der damaligen DDR geschafft.

Höhepunkte waren für ihn die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Innsbruck 1976 und in vier Wintern die Vierschanzentournee, die er zwei Mal mit Gesamtplatz 20 beendete. Dietmar Aschenbach ist nach seiner aktiven Karriere dem Skispringen treu geblieben, als Trainer für den Nachwuchs im Wintersportverein seines Heimatortes Brotterode. Dietmar Aschenbach trainiert heute selbst noch als den Nachwuchs des WSV Brotterode. Bildrechte: MDR/David Dienemann

Idee für Auszeichnung kam aus dem Wintersprotverein

Aus dem Verein kam auch der Vorschlag für seine Auszeichnung. Kay Storch, gleichzeitig Stadtratsmitglied (Bürger für Brotterode-Trusetal), ist seit fünf Jahren als Helfer aktiv und hat begeistert zugesehen, wie er seine Expertise einbringt und die Truppe motiviert.

"Wenn ein älterer vorneweg geht und die Ärmel hochkrempelt, dann ist es für die jüngeren ein Zeichen 'Da muss ich mitmachen!' - Wenn es einer verdient hat, stellvertretend für alle, dann ist es der Dietmar Aschenbach." Er hat den Continentalcup und die Vereinsarbeit vorangetrieben.

Wenn ein älterer vorneweg geht und die Ärmel hochkrempelt, dann ist es für die jüngeren ein Zeichen 'Da muss ich mitmachen!' Kay Storch Mitglied im WSV Brotterode

Viel Handarbeit fürs Skispringen

Das Skipringen in Brotterode ist noch handgemacht, die Spur wird vereist und gefräst, der Aufsprunghang wird von den Dimmlern gedimmelt – so sagt man in Brotterode zu den Helfern, die mit ihren Ski quer zum steilen Hang stehen und den Schnee Stück für Stück festtreten.

Dietmar Aschenbach kann mit seinen Erfahrungen, die er unter anderem auch bei Schanzenbauern in der Schweiz abgeschaut hat, das Wetter und die Bedingungen perfekt einschätzen und hat jeweils ein paar passende Tricks auf Lager: "Es freut mich auch, dass sie immer noch fragen: 'Wie machmers am besten?'", lacht er.

Tradition wird weiterleben

Seit mehr als 100 Jahren wird in Brotterode Ski gesprungen. Die ganze Inselbergregion steht hinter dem Continentalcup und dem Ausbau der Schanze, sagt Kay Storch. Viele Weltklassespringerinnen und -springer waren hier schon am Start wie Jens Weißflog, Sven Hannawald, Primoz Peterka (Slowenien) , Carina Vogt, Ursa Bogataj (Slowenien) – und in diesem Jahr Team-Weltmeisterin Juliane Seyfarth aus Ruhla.

Auch aus Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Finnland, Norwegen, Japan und den USA kommen Sportlerinnen und Sportler regelmäßig nach Brotterode, die wir künftig bei der Vierschanzentournee, bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen wiedersehen werden.

Für mich ist es ganz wichtig, dass hier in Brotterode die Tradition weitergeführt wird. Dietmar Aschenbach Thüringer des Monats Februar

Und Dietmar Aschenbach wird sich sicher weiter – unterstützt von seiner Familie - für die Inselberg­schanze, die Continentalcup-Springen und seinen WSV engagieren, so lange es die Gesundheit zulässt. "Für mich ist es ganz wichtig, dass hier in Brotterode die Tradition weitergeführt wird. Wenn in Sachen Skispringen bei uns im eigenen Ort etwas los ist, gibt es für mich nichts anderes als: 'Pack Deine Sachen und sieh zu, dass Du zur Schanze kommst!'."