Alle Gerichte, die die Baude anbietet, sind von Steffi Winter selbst gekocht, die Kuchen selbst gebacken: "Da lege ich Wert drauf", so die Wirtin. Besonders beliebt sei ihre hausgemachte Sülze mit Remoulade und Bratkartoffeln.

Hier auf dem Berg, soll man abschalten können. Den Alltag etwas in die Ferne rücken lassen.

Eingerichtet haben sie die holzvertäfelte Hütte urig und gemütlich mit geschnitzten Dekorationen, an den Wänden hängen schwarz-weiß Bilder. Wirt Sören möchte, dass seine Gäste bei ihnen eine stressfreie Auszeit genießen können: "Hier auf dem Berg, soll man abschalten können. Den Alltag etwas in die Ferne rücken lassen."

Auch das Ehepaar Winter kennt die Tücken des Hüttenbetriebs, das oftmals unberechenbare Auf und Ab. Der Gastwirt sagt, das Wichtigste, was sie in den vergangenen Jahren gelernt hätten, sei: "Man kann nicht planen und muss sich überraschen lassen."

Es gebe Schlechtwetter-Tage, an denen sie das Geschäft schon abgeschrieben haben, da taucht plötzlich doch eine große Gruppe auf. Erst kürzlich habe er diese Erfahrung gemacht: "Ein veregneter Tag. Und plötzlich saßen hier neun Radfahrer, samt Akkordeon, die Platz genommen, gespielt, gesungen und getrunken haben."

Das Wichtigste: Das Signal an die Gäste: Wir sind hier.

Das Wichtigste, damit es funktioniert, ist nach Ansicht des Ehepaars Winter - Beständigkeit. "Das Signal an die Gäste: Wir sind hier." Beim Veilchenbrunnen heißt das, Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Die meiste Zeit bewirtschaften Steffi und Sören Winter die Gäste zu zweit, am Wochenende gibt es gelegentlich Aushilfe vom Schwiegersohn, einer Studentin oder einer Seniorin. Und manchmal helfe eben auch der Opa, das Besteck zu polieren.

Mit den benachbarten Hütten pflegt das Gastwirtpaar eine gute Zusammenarbeit. Man empfehle sich gegenseitig weiter und profitiere so voneinander, sagt Sören Winter. Er würde sich wünschen, es gebe noch mehr Hütten rundherum , dann würden manche Touristen vielleicht auch ein paar Tage länger bleiben.

Grundsätzlich wollen Sören und Steffi andere, die eine Idee und ein Konzept haben, Mut machen: "Wenn man es wirklich will und bereit ist, auch mal hart zu arbeiten, muss man sich um das Geschäft keine Sorgen machen." Gerade rund um Oberhof, gebe es noch viel Potenzial.

Familiäres Ambiente, bodenständige, hausgemachte Gerichte zu fairen Preisen und (wirklich ausgesprochen!) freundliches Personal, all das kommt auch bei den Gästen gut an. Eine sechsköpfige Touristengruppe, die ganz spontan in der Baude gelandet ist, sagt: "Von uns gibt es vier Sterne und noch ein paar mehr."