Während er am Zapfhahn steht und ein Bierglas füllt, sagt Alexander Stephani: "Wir wollten eigentlich, dass das eine normale Gaststätte wird, wo jeder hingehen kann, der Bock hat." Der 49-Jährige kennt die Kneipe seit seiner Kindheit.

40 Dorfbewohner schlossen sich seiner Idee an. Gemeinsam gründeten sie vor drei Jahren den Verein "Dorfleben Holzsußra w.V.". Um die Gaststube zu sanieren, zahlte jedes Mitglied 200 Euro in die Vereinskasse. Seitdem öffnen sie ihre Kneipe jeden Freitag. Alle Mitglieder packen mit an – jeder leistet mindestens zehn ehrenamtliche Stunden im Jahr.

Wenn die ganze Familie anpackt

An diesem Abend hat Alexander Stephani den Dienst hinter der Theke: "Es ist schon relativ schwierig, die Schichten einzuteilen. Heute hat es zum Beispiel nicht geklappt, dass ich hier mal stehen muss." Fast alle Gäste gehören zum Verein. "Das ist hier eine Gemeinschaft, wo ich sage: Hier fühle ich mich wohl", sagt eine Frau, die im Gastraum sitzt.

Alexander Stephani steckt als Vorsitzender fast seine gesamte Freizeit in die Vereinsarbeit. Nicht immer fällt ihm das leicht: "Irgendwer muss es machen. Und wenn es keiner macht, gibt es das nicht mehr." Doch viele Menschen zusammen erhielten das Projekt am Leben. Später setzt er sich mit an den Tisch zu den Gästen: "Na dann. Prost."

