Die Angeklagten sorgten im Prozess mehrmals für Irritationen. So wollten sie sich mehrheitlich nicht mit ihren in den Ausweisen verzeichneten Namen ansprechen lassen. Derweil beschrieben sie sich selbst als "beseelte Wesen". Auch weigerten sie sich, die Polizisten als Polizisten anzuerkennen. Die Beamten traten als Zeugen im Prozess auf.

Sie beschrieben die Stimmung am Tag der Demonstration als von Beginn an aufgeheizt und aggressiv. Auf dem Video ist zu hören, wie die Demonstranten "verpisst euch" rufen. Auch der Ausruf "Kaminski verrecke" ist zu hören. Thomas Kaminski ist der Bürgermeister von Schmalkalden. In den Verhandlungen sagten die Angeklagten, sie seien nur für Liebe und Frieden.

Die Angeklagten waren zur ersten Verhandlung im Dezember vergangenen Jahres nicht erschienen. Der Richter hatte damals Strafbefehle zwischen 2.800 und 6.300 Euro ausgesprochen. Diese Strafbefehle hatten die Angeklagten jedoch angefochten, so dass es nun zum neuen Prozess kam - mit höheren Geldstrafen für drei von vier der Verurteilten. In zwei weiteren Prozessen wurden weitere Demonstranten zu Geldstrafen verurteilt. Laut Gericht sind einige in Berufung gegangen. Damit wird der Vorfall am Landgericht und damit in der nächsten Instanz erneut verhandelt.