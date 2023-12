Kritiker sahen darin später den Versuch, die Beamten - die im Vergleich zu den Demonstranten in deutlicher Unterzahl waren - daran zu hindern, Verstärkung anzufordern. Während des Vorfalls skandierten die Demonstranten: "Faschismus", "Merkel-Faschisten" und "Kaminski verrecke". Gemeint war damit Schmalkaldens parteiloser Bürgermeister Thomas Kaminski.

Zweieinhalb Jahre nach dem Vorfall sollte am Montag am Meininger Amtsgericht die erste von drei Hauptverhandlungen stattfinden. In dem ersten Prozess sollten die Vorwürfe gegen vier der insgesamt zehn Beschuldigten verhandelt werden. Aber auch nach halbstündigem Warten blieben die vier Plätze auf der Anklagebank leer.