Die Polizisten hingegen gaben vor Gericht an, bis zu dem besagten Tag seien vergleichbare Fälle der Identitätsfeststellung immer ohne größere Probleme abgelaufen. Von den Demonstranten, die eindeutig in der Überzahl waren, sei an dem Tag von Beginn an eine hohe Aggression ausgegangen. Mindestens ein Polizist ging in Folge der Rangelei zu Boden.