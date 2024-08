Bildrechte: picture alliance/dpa | Daniel Vogl

Reaktion nach MDR-Runde AfD-Landrat Sesselmann entzieht CDU-Beigeordnetem Ausländerbehörde

16. August 2024, 16:17 Uhr

Als Reaktion auf Kritik in der MDR-Spitzenkandidatenrunde zur Landtagswahl will sich Sonnebergs AfD-Landrat Robert Sesselmann künftig selber um seine Ausländerbehörde kümmern. Dafür war bisher der Hauptamtliche Beigeordnete Jürgen Köpper (CDU) zuständig, der angeblich Schuld sein soll an einer vermeintlich unzureichenden Arbeit der Kreisverwaltung in dem Bereich.