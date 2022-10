Der Sonneberger Kreistagsabgeordnete Holger Winterstein hat Kritik an einem im Internet veröffentlichten Foto zurückgewiesen. Auf dem Bild ist der AfD-Politiker zu sehen, wie er mit ausgebreiteten Armen auf dem Holocaust-Denkmal in Berlin steht. Winterstein sagte, hinter der Aktion stehe kein politisches Statement.

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnert an die rund sechs Millionen Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind.

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnert an die rund sechs Millionen Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind.

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnert an die rund sechs Millionen Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Bildrechte: dpa

Er sei nach der Demonstration gegen die Energiepolitik am Samstag auf dem Weg zum Bus gewesen und habe das Foto spontan gemacht, sagte Winterstein. "Das war echt blöd von mir", so der AfD-Politiker. Allerdings hätte es ihm zufolge kein solches Aufsehen gegeben, wenn er nicht in der AfD wäre. Trotzdem wolle er den "in der Szene Betroffenen" sagen, es tue ihm "echt leid".