Heiko Voigt wird in Zukunft viel mit dem neuen Sonneberger AfD-Landrat Robert Sesselmann zu tun haben. Er ist Sonnebergs parteiloser Bürgermeister und sagt: "Das ist eine demokratische Wahl. Wenn man das nicht will, darf man nicht demokratisch wählen. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass genau das nicht der Fall sein soll."

Voigt kritisierte am Dienstag zudem in Teilen die überregionale Berichterstattung zur Landratswahl. Voigt sagte am Dienstag, er ärgere sich darüber, in welchem Licht Sonneberg nun dastehe. Von einer "ausgewogenen Berichterstattung" könne vor allem bei überregionalen Medien nicht die Rede sein. Sonnebergs Identität sei nicht braun, sondern stehe für Spielzeug, Weltoffenheit, Gastfreundlichkeit, Miteinander und kulturelle Vielfalt. Wer nicht nur oberflächlich und einseitig hinsehe, könne das auch erkennen.