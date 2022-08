Für die 230 Mitarbeiter des vor der Schließung stehenden Elektrokeramikwerks in Sonneberg laufen die Verhandlungen für einen Sozialplan schleppend. Wie ein Gewerkschaftssprecher MDR THÜRINGEN sagte, hat die Geschäftsführung bislang kein akzeptables Angebot gemacht.

Am Dienstag werden die Gespräche fortgesetzt. Sollte kein Ergebnis erzielt werden, könnte eine Einigungsstelle eingerichtet werden. Dieses Schlichtungsverfahren brauche aber sehr viel Zeit.

Betriebsrat Patrick Schmidt und Bürgermeister Heiko Voigt (pl). Die Stadt will die Mitarbeiter so gut wie es geht unterstützen, hieß es im Juni. (Archiv)

Betriebsrat Patrick Schmidt und Bürgermeister Heiko Voigt (pl). Die Stadt will die Mitarbeiter so gut wie es geht unterstützen, hieß es im Juni. (Archiv)

Betriebsrat Patrick Schmidt und Bürgermeister Heiko Voigt (pl). Die Stadt will die Mitarbeiter so gut wie es geht unterstützen, hieß es im Juni. (Archiv) Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Das Elektrokeramikwerk Sonneberg stellt Stromisolatoren aus Porzellan her. Am 31. Dezember wird die Produktion eingestellt. Darüber war die Belegschaft im Juni überraschend informiert worden. Nach Angaben der Geschäftsführung sind Überkapazitäten in der gesamten europäischen Hoch- und Mittelspannungsporzellan-Branche der Grund dafür.