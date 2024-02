Sonneberg Ertrunkene Frau soll obduziert werden

Nachdem am Wochenende in Sonneberg eine vierfache Mutter im Fluss Röthen ertrunken ist, soll die Leiche nun obduziert werden. Laut Polizei gibt es bisher jedoch keine Hinweise auf Fremderschulden. Die Beamten gehen derzeit von einem Unfalltod aus. Mit der Obduktion sollten aber die Ermittlungen überprüft werden, heißt es. Zudem soll untersucht werden, ob die 43-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war.

Die Frau war laut Polizei in der Nacht auf Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Heimweg von einer Feier in den Fluss Röthen gestürzt. Erst nach umfangreicher Suche, an der sich auch Polizisten aus Bayern, die Wasserwacht und eine Hundesuchstaffel beteiligt hatten, wurde der leblose Körper der Frau am Sonntagmorgen im Flusslauf entdeckt.