Die Krankenhausgebäude des insolventen Regiomed-Klinikkonzerns im Landkreis Sonneberg sind offenbar vorerst vor einer Insolvenz gerettet. Wie die Zeitung "Freies Wort" am Dienstag berichtet, hat der Landkreis der Medinos-Immobiliengesellschaft eine Bürgschaft ausgestellt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin der Krankenhausgebäude in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg und gehört zu hundert Prozent dem Landkreis Sonneberg. Zu der Gesellschaft gehören Kliniken, Heime und andere Gebäude von Regiomed.

Im Zuge der Insolvenz des thüringisch-bayerischen Klinikkonzerns hatte eine Bank der Immobiliengesellschaft ein Darlehen in Höhe von 3,6 Millionen Euro für Ende März aufgekündigt. Weil es nach Angaben von Landrat Robert Sesselmann (AfD) bisher keine entsprechenden Rücklagen in der Kreiskasse gab, drohte somit auch die Insolvenz der Immobiliengesellschaft. Sesselmann habe die Gefahr gesehen, dass die auch mit Steuermitteln modernisierten Sonneberger Krankenhausgebäude zur Insolvenzmasse werden könnten und so an private Investoren verkauft werden könnten. Bildrechte: MDR/Louisa Krüger

Eine Bürgschaft, die der Landrat vom Land Thüringen gefordert hatte, lehnte dieses ab. Stattdessen musste der Landkreis nun selbst als Bürge eintreten. Im Vorfeld sei deshalb ausführlich mit dem Landesverwaltungsamt gesprochen und dabei sei eine Lösung für eine vorübergehende Finanzierung der Immobiliengesellschaft gefunden worden. Laut dem Zeitungsbericht ist die Gesellschaft damit nicht mehr akut von einer Insolvenz bedroht. Allerdings sei das wirtschaftliche Überleben auch nicht dauerhaft gesichert.

Um die Firma langfristig zu stabilisieren, sei "die Fokussierung auf das Kerngeschäft notwendig", sagte der Sprecher des Landkreises dem "Freien Wort". Es werde erwogen, dass sich die Gesellschaft von der Pflegesparte trenne und die Pflegeimmobilien veräußere. Der Landrat hatte vorgeschlagen, ein Altersheim zu privatisieren, um den Kredit zurückzahlen zu können.