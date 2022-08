Der Waldbrand zwischen Steinach und Steinheid im Kreis Sonneberg ist unter Kontrolle. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN am Mittwochabend sagte, breite sich das Feuer nicht weiter aus. Die Löscharbeiten dauern aber an. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Betroffen ist eine enge Schlucht von etwa zwei Hektar in der Nähe der Göritzmühle.

Ein Löschhubschrauber wurde in den Kreis Sonneberg gerufen. Bildrechte: MDR/News5

Ausgelöst wurde der Brand vermutlich bei Forstarbeiten am Steilhang. Eine Maschine hatte laut Polizei Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den angrenzenden Wald über. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei Anwohner in Steinach, Neuhaus am Rennweg und Lauscha dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Forstmaschine bei Meschenbach in Brand

Ein weiterer Brand bei Meschenbach in der Gemeinde Frankenblick ist inzwischen gelöscht. Dort war eine Forstmaschine in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch aus dem Wald fahren. An der Maschine entstand laut Feuerwehr Totalschaden.

Ein dritter, kleinerer Flächenbrand in Steinheid am Mittwochmittag konnte schnell gelöscht werden. Dort hatten Forstarbeiter mit Motorsensen gearbeitet und so vermutlich das Feuer verursacht.