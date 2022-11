Ein paar Meter unterhalb des Ex-Plattenladen in einem ehemaligen Bekleidungsgeschäft ist das Weihnachtspostamt schon fast fertig. "Wer hier dem Weihnachtsmann seinen Wunschzettel in den Briefkasten wirft, bekommt garantiert eine Antwort", so Knonsalla. Sie hat sichtlich Spaß an der Sache und die Ideen sprudeln nur so aus ihr heraus.