Große Gläser zum Beispiel für Gurken eignen sich sehr gut als Geschenkverpackung. Zum Beispiel für Tücher oder Socken. Aber sie müssen natürlich etwas aufgehübscht werden. Dafür werden die Gläser und Deckel gründlich ausgespült. Nun wird in die Mitte des Deckels ein Loch gebohrt oder mit einem Nagel eingeschlagen. Durch dieses Loch befestigen wir einen Möbelknopf. Nun sprühen wir den Deckel mit Knopf in einer schönen Farbe an und fertig ist die Geschenkverpackung.

Ein Furoshiki ist ein quadratisches Tuch, das vor allem in Japan als Verpackung oder Tragebeutel genutzt wird, beispielsweise für Geschenke. Das Wort bedeutet ungefähr "Badetuch", weil es in öffentlichen Badehäusern damals gängig war, die eigene Kleidung in solchen Tüchern aufzubewahren. Wer sein Geschenk in ein Furoshiki packt, schenkt das gleich mit dazu.